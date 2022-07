I tifosi della Juventus a de Ligt: “resta, con Pogba e Di Maria vinciamo la Champions” | VIDEO (Di domenica 10 luglio 2022) La Juventus si ritrova per preparare la prossima stagione, la squadra di Massimiliano Allegri non potrà permettersi un’altra stagione sottotono. La rosa è molto competitiva e la dirigenza si è già mossa benissimo sul fronte calciomercato con l’arrivo di due calciatori in grado di fare la differenza: il centrocampista Pogba e l’attaccante Di Maria. In uscita la Vecchia Signora ha deciso di sacrificare de Ligt, in trattativa con Bayern Monaco e Chelsea. L’olandese è in fase di valutazione, al momento è più vicino il trasferimento in Germania per 90 milioni di euro. L’addio è molto probabile. I tifosi arrivati davanti al J Medical nel giorno del rientro dei nazionali cercano di trattenerlo: “non andartene, vinciamo la Champions”, hanno urlato a De Ligt. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 10 luglio 2022) Lasi ritrova per preparare la prossima stagione, la squadra di Massimiliano Allegri non potrà permettersi un’altra stagione sottotono. La rosa è molto competitiva e la dirigenza si è già mossa benissimo sul fronte calciomercato con l’arrivo di due calciatori in grado di fare la differenza: il centrocampistae l’attaccante Di. In uscita la Vecchia Signora ha deciso di sacrificare de, in trattativa con Bayern Monaco e Chelsea. L’olandese è in fase di valutazione, al momento è più vicino il trasferimento in Germania per 90 milioni di euro. L’addio è molto probabile. Iarrivati davanti al J Medical nel giorno del rientro dei nazionali cercano di trattenerlo: “non andartene,la”, hanno urlato a De. ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Pogba, visite terminate: nuovo bagno di folla tra i tifosi della #Juventus. Ora atteso alla Continassa per firmare… - GiovaAlbanese : Qui J Hotel: Federico #Gatti, tra i neo calciatori della #Juventus più ricercati dai tifosi in questo inizio di sta… - GoalItalia : ?? Pogback ?? Il bagno di folla dei tifosi della Juventus per @paulpogba ?? - RobertoBertog1 : @iN3ViTaBiLi @toro_df Mettiamola così: primo anno c'erano macerie, quest'anno rifondazione/ricostruzione della base… - MaSteekHutzee : @Boboj29 la tana dei....tifosi della innominabile!! -