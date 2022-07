I nuovi social per essere come si è (Di domenica 10 luglio 2022) Basta con scatti in posa, foto alterate dai filtri e altre finzioni digitali. Le piattaforme che guadagnano utenti puntano sull’autenticità. La realtà saprà tornare a vincere sull’apparenza? Tutto è partito da una finzione: Instagram ha avuto successo facendo sentire talenti provetti anche i fotografi più disastrati. Era l’effetto speciale dei filtri, che aggiungevano patine sognanti a scenari poco più che passabili, caricavano i post con massicci strati di make-up digitale. Mettevano, a portata di dito, moltitudini di artifici visivi. È stato il tempo della «beautification», dell’abbellimento posticcio, di un selfie come di un paesaggio, di un volto quanto di una prospettiva. La riuscita di un contenuto stava nella sua rincorsa alla perfezione, nella capacità di tendere a quell’etereo traguardo. Ora non più, molto meno, se si esce dalla narrazione splendente degli ... Leggi su panorama (Di domenica 10 luglio 2022) Basta con scatti in posa, foto alterate dai filtri e altre finzioni digitali. Le piattaforme che guadagnano utenti puntano sull’autenticità. La realtà saprà tornare a vincere sull’apparenza? Tutto è partito da una finzione: Instagram ha avuto successo facendo sentire talenti provetti anche i fotografi più disastrati. Era l’effetto speciale dei filtri, che aggiungevano patine sognanti a scenari poco più che passabili, caricavano i post con massicci strati di make-up digitale. Mettevano, a portata di dito, moltitudini di artifici visivi. È stato il tempo della «beautification», dell’abbellimento posticcio, di un selfiedi un paesaggio, di un volto quanto di una prospettiva. La riuscita di un contenuto stava nella sua rincorsa alla perfezione, nella capacità di tendere a quell’etereo traguardo. Ora non più, molto meno, se si esce dalla narrazione splendente degli ...

Pubblicità

SkyTG24 : Covid Lazio, 9.547 nuovi casi. Lieve calo delle terapie intensive - panorama_it : Basta con scatti in posa, foto alterate dai filtri e altre finzioni digitali. Le piattaforme che guadagnano utenti… - TgrRaiSicilia : Covid, in Sicilia nuovi contagi sempre alti - over_usinfinity : @_nymfa_ Io lo uso soltanto per cercare nuovi libri visto che sui social mi escono sempre gli stessi ma non ho voglia di sistemarlo - ninda1952 : RT @RaiNews: Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati… -