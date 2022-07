I morti della Marmolada sono 11, trovato anche l'ultimo corpo (Di domenica 10 luglio 2022) sono undici le vittime accertate della tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio e nulla fa pensare che sotto la massa di ghiaccio e pietre che ha travolto le cordate vi siano altre persone. 10 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022)undici le vittime accertatetragediadello scorso 3 luglio e nulla fa pensare che sotto la massa di ghiaccio e pietre che ha travolto le cordate vi siano altre persone. 10 ...

Pubblicità

Agenzia_Italia : #Ucrania Per le Nazioni Unite i soldati ucraini presero posizione all'interno della casa di cura, dove morirono ol… - _Nico_Piro_ : Il numero delle vittime civili è pari a 10,631 (4,731 morti e 5,900 feriti) fonte ONU al 26/6. La notizia meno racc… - DSantanche : Possibile che non ci sia rispetto nemmeno per i morti? Possibile oltraggiare in questo modo un luogo della memoria?… - Leleprox : RT @Agenzia_Italia: #Ucrania Per le Nazioni Unite i soldati ucraini presero posizione all'interno della casa di cura, dove morirono oltre… - SAntonio10273 : @Dario33883068 @Felyorfelix e si anche gli ucraini se ne sono fottuti a partire dal 2014 dei tanti morti più o meno… -