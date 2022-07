I Maneskin infiammano il Circo Massimo, tra gli spettatori anche Angelina Jolie e Russell Crowe (Di domenica 10 luglio 2022) Continua il periodo d’oro dei Maneskin, la rock band che ha raggiunto la notorietà nel 2017 nel corso della undicesima edizione di X Factor, dove si sono classificati al secondo posto. La consacrazione è arrivata dopo il trionfo al Festival di Sanremo nel 2021, che li ha catapultati di diritto all’Eurovision Song Contest. La vittoria alla kermesse canora con Zitti e Buoni, il brano con cui avevano trionfato all’Ariston, ha permesso ai Maneskin di farsi conoscere a livello internazionale, arrivando a scalare diverse classifiche mondiali. Un successo inarrestabile che li ha portati ad aprire il concerto dei Rolling Stones e a essere ospiti all’Ellen DeGeneres Show e al Saturday Night Live. La tournée mondiale Loud Kids Get Louder ha registrato il tutto esaurito in quasi tutte le tappe. Nemmeno Mamma Roma, la città da dove tutto è iniziato, ha ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 luglio 2022) Continua il periodo d’oro dei, la rock band che ha raggiunto la notorietà nel 2017 nel corso della undicesima edizione di X Factor, dove si sono classificati al secondo posto. La consacrazione è arrivata dopo il trionfo al Festival di Sanremo nel 2021, che li ha catapultati di diritto all’Eurovision Song Contest. La vittoria alla kermesse canora con Zitti e Buoni, il brano con cui avevano trionfato all’Ariston, ha permesso aidi farsi conoscere a livello internazionale, arrivando a scalare diverse classifiche mondiali. Un successo inarrestabile che li ha portati ad aprire il concerto dei Rolling Stones e a essere ospiti all’Ellen DeGeneres Show e al Saturday Night Live. La tournée mondiale Loud Kids Get Louder ha registrato il tutto esaurito in quasi tutte le tappe. Nemmeno Mamma Roma, la città da dove tutto è iniziato, ha ...

