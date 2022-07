I Maneskin infiammano il Circo Massimo: Angelina Jolie ospite al concerto (Di domenica 10 luglio 2022) Il concerto evento dei Maneskin Sono state 70.000 le persone che ieri sera sono accorse al Circo Massimo di Roma per assistere all’atteso concerto evento dei Maneskin, e naturalmente le aspettative non sono state deluse. La band romana infatti ha letteralmente infiammato il pubblico con due ore di live, e ha fatto ballare e cantare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 10 luglio 2022) Ilevento deiSono state 70.000 le persone che ieri sera sono accorse aldi Roma per assistere all’attesoevento dei, e naturalmente le aspettative non sono state deluse. La band romana infatti ha letteralmente infiammato il pubblico con due ore di live, e ha fatto ballare e cantare L'articolo proviene da Novella 2000.

