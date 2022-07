Highlights e gol Francia-Italia 5-1, Europei femminili 2022 (VIDEO) (Di domenica 10 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e il gol di Francia-Italia, sfida valida per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Non ottima la partenza dell’Italia, che nel suo primo match degli Europei femminili 2022 viene travolta dalla favoritissima Francia, tornando a casa con zero punti. Non buona la prestazione per la formazione del ct Bertolini, che finisce subito sotto, provando poi a risalire ma finendo subendo una goleada. Il risultato finale è 5-1. RISULTATI e CLASSIFICHE VOTI e TABELLINO LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ilcon glie il gol di, sfida valida per la prima giornata degli. Non ottima la partenza dell’, che nel suo primo match degliviene travolta dalla favoritissima, tornando a casa con zero punti. Non buona la prestazione per la formazione del ct Bertolini, che finisce subito sotto, provando poi a risalire ma finendo subendo una goleada. Il risultato finale è 5-1. RISULTATI e CLASSIFICHE VOTI e TABELLINO LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

