Heung-min Son sorprende la squadra di Conte e Tottenam all’arrivo in Corea del Sud

2022-07-10 21:40:49 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Un filmato che senza dubbio porterà un sorriso collettivo alla base di fan del Tottenham Hotspur, squadra della Premier League, è venuto alla ribalta domenica. La clip in questione nasce dall'arrivo del club in Corea del Sud. In vista della ripresa della marcia della Premier League tra meno di un mese, gli Spurs sono volati a Seoul sabato sera, in vista di un campo di addestramento intensivo. La stragrande maggioranza delle star del club era presente sul volo, incluso il talismano Harry Kane e le aggiunte estive Richarlison e Yves Bissouma. Un membro delle fila di Antonio Conte che ieri sera non ha preso il suo posto accanto al resto della rosa dei Lilywhites è arrivato sotto forma di Heung-min Son.

