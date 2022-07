Haaland e il City nel destino | ' Mio padre ha giocato qui | questo è un club speciale'

(Di domenica 10 luglio 2022) Basta un sorriso e Erlingsi prende il. Le decine di migliaia di tifosi dei Citizens che affollano l'esterno delof Manchester per accogliere i nuovi acquisti, in un'assolata ...

Inoltre il Manchester City si è già rafforzato davanti con gli arrivi del norvegese Erling Haaland e dell'argentino Julian Alvarez. Manchester City, il club annuncia sui social: Haaland prende la maglia numero 9. Il Manchester City, dopo l'acquisto di Haaland, Kalvin Phillips, Ortega e Julián Álvarez, punta anche a rafforzare il reparto difensivo...