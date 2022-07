Guerra in Ucraina: missili sul Donetsk, 10 morti e 30 persone sotto le macerie (Di domenica 10 luglio 2022) Almeno 10 persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale di Chasiv Yar – nella regione di Donetsk dell’Ucraina orientale – in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa con missili Uragan: lo ha reso noto il presidente dell’amministrazione militare regionale Pavel Kirilenko, secondo quanto riporta Unian. Sono circa 592.000 i cittadini ucraini – intanto – che non hanno accesso all’energia elettrica. Lo ha comunicato il Ministero dell’Energia di Kiev – come riporta il Kiev Independent – precisando che la maggior parte si trovano nelle regioni di Donetsk (350.000), Luhansk (130.000), Mykolaiv (30.000) e Kharkiv (28.000). “Nelle ultime 24 ore, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Almeno 10hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste oreledi un edificio residenziale di Chasiv Yar – nella regione didell’orientale – in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa conUragan: lo ha reso noto il presidente dell’amministrazione militare regionale Pavel Kirilenko, secondo quanto riporta Unian. Sono circa 592.000 i cittadini ucraini – intanto – che non hanno accesso all’energia elettrica. Lo ha comunicato il Ministero dell’Energia di Kiev – come riporta il Kiev Independent – precisando che la maggior parte si trovano nelle regioni di(350.000), Luhansk (130.000), Mykolaiv (30.000) e Kharkiv (28.000). “Nelle ultime 24 ore, ...

