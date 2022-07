Greta Beccaglia molestata in tv, il tifoso rischia il processo per violenza sessuale (Di domenica 10 luglio 2022) Vi ricordate della giornalista sportiva Greta Beccaglia, molestata da un tifoso davanti allo stadio Castellani durante il post-gara di Empoli-Fiorentina? In questi ultimi giorni ci sono delle... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 10 luglio 2022) Vi ricordate della giornalista sportivada undavanti allo stadio Castellani durante il post-gara di Empoli-Fiorentina? In questi ultimi giorni ci sono delle...

Pall_Gonfiato : #GretaBeccaglia molestata in #tv, il #tifoso rischia il processo per violenza sessuale - MCalcioNews : Greta, mettiti una mano sul cuore e ritira la denuncia: il gesto è grave e va condannato, ma per Serrani il carcere… - daz_elfo : E poi ci sono sempre gli uomini bianchi etero cisgender che giustificano l’abuso sessuale. - ellygatta81 : RT @tripps42: La procura di Firenze ha chiesto il rinvio al giudizio per il tifoso della Fiorentina che molestò la giornalista sportiva Gre… - Segnale_Orario : RT @tripps42: La procura di Firenze ha chiesto il rinvio al giudizio per il tifoso della Fiorentina che molestò la giornalista sportiva Gre… -