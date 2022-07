Grand Slam di judo | Antonio Esposito vince il bronzo a Budapest

Pubblicità

Latraveleuse19 : RT @ItaliaTeam_it: Judoka #ItaliaTeam sul podio nel Grand Slam di Budapest! ?? Giulia Carnà nei 52 kg ?? Antonio Esposito negli 81 kg @Fijl… - sportface2016 : #Judo, Grand Slam #Budapest2022: splendido bronzo di Antonio #Esposito - Santelli841 : RT @ItaliaTeam_it: Judoka #ItaliaTeam sul podio nel Grand Slam di Budapest! ?? Giulia Carnà nei 52 kg ?? Antonio Esposito negli 81 kg @Fijl… - Dome689 : RT @ItaliaTeam_it: Judoka #ItaliaTeam sul podio nel Grand Slam di Budapest! ?? Giulia Carnà nei 52 kg ?? Antonio Esposito negli 81 kg @Fijl… - ItaliaTeam_it : Judoka #ItaliaTeam sul podio nel Grand Slam di Budapest! ?? Giulia Carnà nei 52 kg ?? Antonio Esposito negli 81 kg… -

OA Sport

Nuova medaglia per l'Italia del judo al Grandedi Budapest 2022. Dopo il meraviglioso argento di Giulia Carnà, arriva la medaglia di bronzo di Antonio Esposito . Il ventisettenne napoletano ha eliminato prima il portoricano Adrian Gandia e ...Apertura toccante aldi judo a Budapest: oltre 200 judoka rifugiati ucraini che vivono in Ungheria hanno condiviso il tatami di gara, con i loro idoli sportivi. Celebrazione che è stata seguita da un altro ... Judo, Grand Slam Budapest 2022: Antonio Esposito ottiene un fantastico terzo posto nei -81 kg! Roma, 9 luglio 2022 – Conclusa la prima giornata del karate agli World Games, in scena a Birmingham (Stati Uniti) dal 7 al 17 luglio. Oggi in gara Carola Casale e Mattia Busato per il kata e, nel kumi ...Judo, splendida medaglia di bronzo di Antonio Esposito al Grand Slam di Budapest 2022 nella categoria 81kg. Settimo Fabio Basile ...