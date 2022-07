Gp d’Austria: la pole va a Verstappen. Alla Ferrari duello Leclerc-Sainz (Di domenica 10 luglio 2022) In casa Ferrari si accende la lotta tra i piloti in rosso, e intanto Max Verstappen si prende punti e pole. Il Gran Premio d’Austria si è aperto all’insegna del campione della Red Bull che sul circuito di casa vince la gara sprint, bissando il successo nella prova da 100 km dopo quello di Imola dello scorso aprile: l’olandese ha chiuso davanti a tutti i 24 giri, conquistando così otto punti preziosi per la classifica generale e la prima posizione per il Gp in programma oggi. Subito dietro le due Ferrari, con Charles Leclerc secondo (e quindi partirà in prima fila) e Carlos Sainz, reduce dal primo successo in carriera a Silverston, terzo. Nella sfida in cui tutto, tra le monoposto, va ancora più di corsa del solito, la spunta il campione iridato che approfitta anche ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 luglio 2022) In casasi accende la lotta tra i piloti in rosso, e intanto Maxsi prende punti e. Il Gran Premiosi è aperto all’insegna del campione della Red Bull che sul circuito di casa vince la gara sprint, bissando il successo nella prova da 100 km dopo quello di Imola dello scorso aprile: l’olandese ha chiuso davanti a tutti i 24 giri, conquistando così otto punti preziosi per la classifica generale e la prima posizione per il Gp in programma oggi. Subito dietro le due, con Charlessecondo (e quindi partirà in prima fila) e Carlos, reduce dal primo successo in carriera a Silverston, terzo. Nella sfida in cui tutto, tra le monoposto, va ancora più di corsa del solito, la spunta il campione iridato che approfitta anche ...

