GP Austria, Formula 1: Ferrari straordinaria, Leclerc domina e vince (Di domenica 10 luglio 2022) Colpo gobbo della Ferrari di Charles Leclerc che, in casa della Red Bull, s’impone in modo straordinario vincendo il GP Austria di Formula 1. Un’affermazione forte, imponente e davvero autoritaria del monegasco che in pista è riuscito a superare diverse volte, nel ballo dei pit-stop, il rivale olandese della scuderia casalinga. Max Verstappen deve alzare bandiera banca accontentandosi di un secondo posto che, alla fine, vale davvero oro: il suo slot stava per essere insidiato da Carlos Sainz, uscito dalla contesa dopo che la sua vettura è andata a fuoco. Terzo Lewis Hamilton che continua a registrare dei piccoli passi in avanti con Mercedes. Grande prova per le due Haas, entrambe a punti, con Mick Schumacher addirittura al sesto posto. GP Austria, Formula 1: che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Colpo gobbo delladi Charlesche, in casa della Red Bull, s’impone in modo straordinariondo il GPdi1. Un’affermazione forte, imponente e davvero autoritaria del monegasco che in pista è riuscito a superare diverse volte, nel ballo dei pit-stop, il rivale olandese della scuderia casalinga. Max Verstappen deve alzare bandiera banca accontentandosi di un secondo posto che, alla fine, vale davvero oro: il suo slot stava per essere insidiato da Carlos Sainz, uscito dalla contesa dopo che la sua vettura è andata a fuoco. Terzo Lewis Hamilton che continua a registrare dei piccoli passi in avanti con Mercedes. Grande prova per le due Haas, entrambe a punti, con Mick Schumacher addirittura al sesto posto. GP1: che ...

SkySportF1 : ?????? IL PREDESTINATO VINCEEEEEEE? ?? Trionfo Ferrari 19 anni dopo Schumi in Austria I risultati ?… - fanpage : La Formula 1 è intervenuta con un comunicato ufficiale per censurare il clima di intolleranza sul circuito di Spiel… - repubblica : Insulti razzisti e omofobi, boati allo schianto dei piloti e fischi: l'altra faccia del Gp d'Austria. La Formula Un… - karda70 : RT @SkySportF1: ?????? IL PREDESTINATO VINCEEEEEEE? ?? Trionfo Ferrari 19 anni dopo Schumi in Austria I risultati ? - gemin_steven98 : RT @ilpost: Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1 -