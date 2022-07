Governo | Salvini | “Dentro o fuori? Da oggi voteremo solo ciò che serve all’Italia”

Pubblicità

CarloCalenda : .@EnricoLetta non ha nulla da dire sulle minacce al Governo di Conte. @forza_italia non ha nulla da dire sulle anal… - CarloCalenda : PD, Azione/PiùEuropa/, IV, Forza Italia, rappresentano le grandi famiglie politiche UE: popolari, socialdemocratici… - fattoquotidiano : Salvini osserva, consapevole che nei giorni scorsi molti suoi fedelissimi gli hanno chiesto di staccare la spina al… - Sydwerehere : “Da domani votiamo solo quel che serve all’Italia” “Nessuno ci aveva detto che droga e immigrati erano le priorità… - Giacinto_Bruno : RT @repubblica: Salvini sul governo: 'Da domani votiamo solo quanto serve all'Italia' -

la Repubblica

"Se questo coincide colbene, se no è un problema del, mica un problema mio" ha aggiunto.: vincerà il centrodestra a guida Lega Poiha detto ancora: "Si vota fra 240 ..."I nostri ragazzi hanno bisogno di lavoro, non di droga". Così esordisce il senatore Matteo, ospite d'onore alla festa della Lega ad Adro , che torna nel teatro Mucchetti dopo 3 anni ...... Salvini sul governo: "Da domani votiamo solo quanto serve all'Italia" No amici miei - ha aggiunto Salvini -, il popolo ha portato anche troppa pazienza. Il primo giorno utile bisogna votare. Noi saremo pronti e il Paese lo prendiamo per mano". "Il governo Draghi rischia ...Il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha detto parlando alla festa del partito a Adro, nel Bresciano: "Se coincide con il governo bene..." ...