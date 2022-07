Governo: Della Vedova, 'parole Patuanelli pesanti, Conte tira troppo la corda' (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - “Le parole di Patuanelli sono pesanti. Conte sta con piede dentro e uno fuori dalla maggioranza, tira troppo la corda per ragioni puramente elettoralistiche, senza tenere in alcun conto le urgenze cui Draghi sta facendo fronte e che meritano un sostegno pieno; a partire dalle pressioni in Ue per avere un tetto al prezzo del gas”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - “Ledisonosta con piede dentro e uno fuori dalla maggioranza,laper ragioni puramente elettoralistiche, senza tenere in alcun conto le urgenze cui Draghi sta facendo fronte e che meritano un sostegno pieno; a partire dalle pressioni in Ue per avere un tetto al prezzo del gas”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto

