Governo: Brescia (M5S), 'se usciamo no elezioni, Draghi avanti senza di noi' (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Il centro? Vedo troppi galletti nello stesso pollaio che si vogliono spartire la stessa fetta di torta. Ora leggo che anche Berlusconi dice 'il centro sono io'. In ogni caso, con Pd e LeU si può fare l'alleanza. Con Renzi e Calenda no. Con Di Maio men che meno". Così Giuseppe Brescia dei 5 Stelle a La Nazione. Ma l'alleanza con il Pd è a rischio. Se fate cadere il Governo, addio campo largo. "Per noi non conta quello che fa un'alleanza, ma il bene per il Paese. Se il Governo ci permetterà di continuare a lavorare per gli interessi degli italiani, sulla base dei nove punti che Conte ha presentato a Draghi, bene. Non intendiamo mandare tutto all'aria, ma la situazione è molto pesante". Oggi qual è la temperatura della crisi? "Abbastanza alta". Non temete che, con la crisi, poi si vada a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Il centro? Vedo troppi galletti nello stesso pollaio che si vogliono spartire la stessa fetta di torta. Ora leggo che anche Berlusconi dice 'il centro sono io'. In ogni caso, con Pd e LeU si può fare l'alleanza. Con Renzi e Calenda no. Con Di Maio men che meno". Così Giuseppedei 5 Stelle a La Nazione. Ma l'alleanza con il Pd è a rischio. Se fate cadere il, addio campo largo. "Per noi non conta quello che fa un'alleanza, ma il bene per il Paese. Se ilci permetterà di continuare a lavorare per gli interessi degli italiani, sulla base dei nove punti che Conte ha presentato a, bene. Non intendiamo mandare tutto all'aria, ma la situazione è molto pesante". Oggi qual è la temperatura della crisi? "Abbastanza alta". Non temete che, con la crisi, poi si vada a ...

