Golf, Scottish Open: Schauffele è inarrestabile e si porta a casa la competizione (Di domenica 10 luglio 2022) Implacabile Xander Schauffele che, con un totale di 273 (72 65 66 70, -7) colpi, a North Berwick, fa suo lo Scottish Open. L’americano ha superato di misura – sul percorso del The Renaissance Club (par 70) – il connazionale Kurt Kitayama, 2/o con 274 (-6) davanti al sudcoreano Joohyung Kim, 3/o con 275 (-5). Un super Schauffele è protagonista di questi mesi di Golf: il 26 giugno ha fatto suo il Travelers Championship (PGA Tour), poco dopo in Irlanda la JP McManus Pro-Am. Quindi, ora ha chiuso davanti a tutti lo Scottish Open, e questo exploit gli ha fruttato 1.440.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8 milioni di dollari. La medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo, sarà protagonista anche nella 150esima edizione del The Open, quarto Major ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Implacabile Xanderche, con un totale di 273 (72 65 66 70, -7) colpi, a North Berwick, fa suo lo. L’americano ha superato di misura – sul percorso del The Renaissance Club (par 70) – il connazionale Kurt Kitayama, 2/o con 274 (-6) davanti al sudcoreano Joohyung Kim, 3/o con 275 (-5). Un superè protagonista di questi mesi di: il 26 giugno ha fatto suo il Travelers Championship (PGA Tour), poco dopo in Irlanda la JP McManus Pro-Am. Quindi, ora ha chiuso davanti a tutti lo, e questo exploit gli ha fruttato 1.440.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8 milioni di dollari. La medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo, sarà protagonista anche nella 150esima edizione del The, quarto Major ...

