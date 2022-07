Golf, PGA Tour: non c’è pace per il Barbasol Championship. Nuova interruzione durante il terzo round, in testa Max McGreevy (Di domenica 10 luglio 2022) Weekend difficilissimo quello che sta passando il PGA Tour sul percorso di Nicholasville, in Kentucky. Prima l’interruzione per il maltempo, poi il rinvio per nebbia e un ulteriore ritardo per una tempesta imbattutasi sul terreno di gioco. Il tanto ritardo accumulato non ha permesso ai giocatori di andare oltre la prima metà del terzo round quest’oggi. Con sole tre buche giocate nel terzo round, il leader della classifica è al momento lo statunitense Max McGreevy. In grado di farsi strada già nel secondo giro con un ottimo 63, per ora gli è bastato un birdie alla buca numero 1 per staccare il tedesco Matti Schmid e portarsi a -17. Schmid ha dunque un colpo da recuperare rispetto al leder, dopo aver fatto registrare punteggi a lui identici nei primi due giri. Alle ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Weekend difficilissimo quello che sta passando il PGAsul percorso di Nicholasville, in Kentucky. Prima l’per il maltempo, poi il rinvio per nebbia e un ulteriore ritardo per una tempesta imbattutasi sul terreno di gioco. Il tanto ritardo accumulato non ha permesso ai giocatori di andare oltre la prima metà delquest’oggi. Con sole tre buche giocate nel, il leader della classifica è al momento lo statunitense Max. In grado di farsi strada già nel secondo giro con un ottimo 63, per ora gli è bastato un birdie alla buca numero 1 per staccare il tedesco Matti Schmid e portarsi a -17. Schmid ha dunque un colpo da recuperare rispetto al leder, dopo aver fatto registrare punteggi a lui identici nei primi due giri. Alle ...

