Golf, Barbasol Championship 2022: maltempo ancora protagonista, Paratore out al taglio (Di domenica 10 luglio 2022) maltempo ancora protagonista al Barbasol Championship 2022 di Golf. Il torneo in terra statunitense procede a singhiozzo, continuamente interrotto: prima pioggia e vento, che hanno reso impraticabile il percorso, poi la ripresa e lo stop per l'arrivo dell'oscurità. Sul percorso del Keene Trace Golf Club (par 72), nel torneo organizzato da PGA Tour e DP World Tour, Renato Paratore non riesce a recuperare e si ferma al taglio, con uno score di 151 (75 76, +7) colpi. In testa alla classifica balza l'americano Max McGreavy, che con un totale di "-17" e dopo sole 3 buche giocate del terzo round precede il canadese Adam Svensson e il tedesco Matt Schmid, entrambi secondi con "-16". SportFace.

