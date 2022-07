Gli spettacoli teatrali proseguono fino al 6 agosto a Gibellina (Trapani), (Di domenica 10 luglio 2022) Se la memoria ha un futuro è il titolo delle Orestiadi di Gibellina 2022. Nel cartellone: È la notte un raduno d’ombre (17 luglio) dai testi di Franco Scaldati. Il Cretto di Burri, location delle Orestiadi di Gibellina Lo spettacolo Orazione per Falcone e Borsellino nel giorno di San Rocco di Salvo Licata con Fabrizio Ferracane, Filippo Luna e Enrico Stassi sarà il 5 agosto, ed è stato messo in scena per la prima volta nel ’92 a Gibellina. INFO: Gibellina (Trapani), Baglio di Stefano-Cretto Burri, fino al 6 agosto.fondazioneorestiadi.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Teatro: alle “Orestiadi di Gibellina 2022”, un tributo a Falcone e Borsellino iO Donna. Leggi su iodonna (Di domenica 10 luglio 2022) Se la memoria ha un futuro è il titolo delle Orestiadi di2022. Nel cartellone: È la notte un raduno d’ombre (17 luglio) dai testi di Franco Scaldati. Il Cretto di Burri, location delle Orestiadi diLo spettacolo Orazione per Falcone e Borsellino nel giorno di San Rocco di Salvo Licata con Fabrizio Ferracane, Filippo Luna e Enrico Stassi sarà il 5, ed è stato messo in scena per la prima volta nel ’92 a. INFO:), Baglio di Stefano-Cretto Burri,al 6.fondazioneorestiadi.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Teatro: alle “Orestiadi di2022”, un tributo a Falcone e Borsellino iO Donna.

Pubblicità

repubblica : Måneskin, come Vasco e gli Stones Damiano & co. promossi all’esame del Circo Massimo [di Gino Castaldo] - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Måneskin, come Vasco e gli Stones Damiano & co. promossi all’esame del Circo Massimo [di Gino Castaldo] - SanSeveroNews : Tra gli ospiti anche Max Paiella, dal 21 luglio spettacoli e serate nel piazzale della stazione Libri, animazione,… - compgirodivite : «L'ultimo bacio» in tv : la coltellata (vera) durante il litigio, il remake statunitense e gli altri 6 segreti del… - corrmezzogiorno : #Napoli Andrew Garfield e Andrea Bocelli tra gli ospiti dell’Ischia Global Film -