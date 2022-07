Giulia Stabile da Amici a Netflix, doppiatrice nel film di animazione Il Mostro dei Mari (Di domenica 10 luglio 2022) Il successo della ballerina Giulia Stabile non ha limiti. Dopo la vittoria della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, l’abbiamo vista nelle vesti di un’ottima co-conduttrice con Belen Rodriguez, come modella e ora anche nel mondo del cinema. Decisamente un talento a 360°. Ecco com’è andata la sua nuova avventura. Leggi anche: Tu si Que Vales, il cast si rivoluziona: fuori Belen e dentro Albe di Amici Giulia Stabile diventa una doppiatrice Giulia è amata dal pubblico non solo per il suo talento ma anche per il suo carisma, la sua umiltà e la sua incredibile risata. Fin dal primo giorno Maria ha avuto un debole per la ballerina, dai modi buffi e a volte un po’ goffi. Quando inizia la musica però, è un’altra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022) Il successo della ballerinanon ha limiti. Dopo la vittoria della ventesima edizione didia De Filippi, l’abbiamo vista nelle vesti di un’ottima co-conduttrice con Belen Rodriguez, come modella e ora anche nel mondo del cinema. Decisamente un talento a 360°. Ecco com’è andata la sua nuova avventura. Leggi anche: Tu si Que Vales, il cast si rivoluziona: fuori Belen e dentro Albe didiventa unaè amata dal pubblico non solo per il suo talento ma anche per il suo carisma, la sua umiltà e la sua incredibile risata. Fin dal primo giornoa ha avuto un debole per la ballerina, dai modi buffi e a volte un po’ goffi. Quando inizia la musica però, è un’altra ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #GiuliaStabile, ecco cosa fa ora l’ex vincitrice di Amici: “Il mio primo doppiaggio tra vergogna e felicità. In tv… - Paoletta_F : .@giuliast4bile debutta al doppiaggio per un cameo nel film di animazione del premio Oscar @JustChris… - 24Trends_Italia : 1. RomaToday - 10mille+ 2. Belleggia - 10mille+ 3. Un giorno in Pretura - 10mille+ 4. Giulia Stabile - 5mille+ 5. M… - Giada73897641 : RT @FQMagazineit: Giulia Stabile, ecco cosa fa ora l’ex vincitrice di Amici: “Il mio primo doppiaggio tra vergogna e felicità. In tv ho ric… - CorriereCitta : Giulia Stabile da Amici a Netflix, doppiatrice nel film di animazione Il Mostro dei Mari -