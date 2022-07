Giro Donne 2022 | Chiara Consonni vince la tappa finale di Padova | classifica ad Annemiek Van Vleuten

(Di domenica 10 luglio 2022)Vanufficialmente il suo terzod’Italiain carriera. La fuoriclasse olandese si è limitata ad amministrare il vantaggio quest’oggi nella Abano Terme-, vinta in volata da(Valcar-Travel&Service) su Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra). Con lei sul podio Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitanie Futuroscope) e Mavi Garcia (UAE Team ADQ). Nonostante sulla carta sia una passerella verso il, la frazione di oggi si rivela comunque movimentata. Eva Maria Gatscher (Team Mendelspeck) è la prima a provare ad attaccare, ma viene ripresa poco prima del GPM di Rovolon, ultima salita di questo: la maglia azzurra è già di Kristen Faulkner, ma è Elise Chabbey a ...

Eurosport_IT : Padova è di Chiara Consonni! ??????????? #EurosportCICLISMO | #GiroDonne22 | #GiroDonne | #Consonni | @giro_donne - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?????? Incredibile Elisa Balsamo: la ciclista n… - jdbolzan : @GreenEDGEteam @FaulknerKristen @giro_donne Ha fatto un bellissimo Giro!!! Congratulazioni - ridemyparkinson : RT @Eurosport_IT: ?? ANNEMIEK VAN VLEUTEN ?? La ciclista olandese conquista il suo 3° Giro Donne in carriera dopo il titolo del 2018 e del… - giro_donne : STAGE 10 | Abano Terme - Padova ???? ORDINE DI ARRIVO ???? ORDER OF ARRIVAL ?? Chiara Consonni ?? Rachele Barbieri ?? Emm… -

13.22 Faulkner nel frattempo ha rallentato e si è fatta riprendere dal gruppo. 13.21 Carbonari ha raggiunto Baroni.In tante discipline sportive esistono differenze: le tappe deld'Italia femminile sono meno lunghe di quello maschile, la rete di pallavolo è più bassa per le, sono di meno le riprese di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA DONNE 2022 14.30 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Grazie a ...GIRO DONNE - Si chiude con il botto il Giro Donne 2022. Chiara Consonni vendica tante volate da piazzata e precede Rachele Barbieri ed Emma Norsgaard in quel di ...