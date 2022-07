Giro d’Italia donne: Chiara Consonni si aggiudica l’ultima tappa (Di domenica 10 luglio 2022) Padova. Finale scoppiettante per Chiara Consonni che si è aggiudicata l’ultima tappa del Giro d’Italia donne. La 23enne di Brembate Sopra si è infatti imposta nella volata di Padova al termine di una frazione particolarmente movimentata. Nonostante le sorti della classifica generale fossero già decise, a sparigliare le carte ci ha pensato una caduta che ha spezzato il gruppo dopo il primo gran premio della montagna. L’incidente ha favorito il tentativo di fuga della maglia bianca Niamh Fisher-Black (SD Worx), Victoire Berteau (Cofidis Women) e Sara Poidevin (EF Education-TIBCO-SVB), prontamente raggiunte e seguite dall’attacco in contropiede lanciato da Krista Doebel-Hickok (EF Education-TIBCO-SVB) e Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo). In grado ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) Padova. Finale scoppiettante perche si ètadel. La 23enne di Brembate Sopra si è infatti imposta nella volata di Padova al termine di una frazione particolarmente movimentata. Nonostante le sorti della classifica generale fossero già decise, a sparigliare le carte ci ha pensato una caduta che ha spezzato il gruppo dopo il primo gran premio della montagna. L’incidente ha favorito il tentativo di fuga della maglia bianca Niamh Fisher-Black (SD Worx), Victoire Berteau (Cofidis Women) e Sara Poidevin (EF Education-TIBCO-SVB), prontamente raggiunte e seguite dall’attacco in contropiede lanciato da Krista Doebel-Hickok (EF Education-TIBCO-SVB) e Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo). In grado ...

Pubblicità

vascorossi : Sono senza parole.. Travolto … e Stravolto… da 701.000 dichiarazioni d’amore…(… le vostre..) …da un tour che per pi… - giroditalia : Ci ha lasciato Arnaldo Pambianco, vincitore del Giro d'Italia 1961. - Cyclingtimenews : Prima vittoria alla Grande Boucle la seconda in un grande Giro dopo quella nella 15esima tappa del Giro d'Italia 20… - AngeloCarusone2 : RT @LuigiBrugnaro: Che spettacolo????! #Venezia in questo week end ospita la tappa finale del Marina Militare Nastro Rosa Tour edizione 20… - Graziana_McLove : @esauritatorino sto facendo il giro d'italia ahahah -