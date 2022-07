Giro d’Italia donne 2022, risultati decima tappa e classifica finale: Van Vleuten si aggiudica la corsa rosa (Di domenica 10 luglio 2022) Annemiek Van Vleuten è la vincitrice dell’edizione 2022 del Giro d’Italia donne. Si tratta del terzo successo per la campionessa olandese, già trionfatrice sulle strade dello stivale nel 2018 e nel 2019, che precede la nostra bravissima Marta Cavalli nella generale. La decima e ultima tappa della corsa rosa, la Abano Terme-Padova, è andata a Chiara Consonni, giunta sul traguardo davanti a Rachele Barbieri e Emma Cecilie Bjerg. ORDINE DI ARRIVO decima tappa 1. Chiara Consonni – Valcar Travel & Service 2:12:04 2. Rachele Barbieri – Liv Racing Xstra s.t. 3. Emma Cecilie Bjerg – Movistar Team s.t 4. Elisa Balsamo – Trek-Segafredo s.t 5. Sofia Bertizzolo – UAE Team ADQ s.t classifica ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Annemiek Vanè la vincitrice dell’edizionedel. Si tratta del terzo successo per la campionessa olandese, già trionfatrice sulle strade dello stivale nel 2018 e nel 2019, che precede la nostra bravissima Marta Cavalli nella generale. Lae ultimadella, la Abano Terme-Padova, è andata a Chiara Consonni, giunta sul traguardo davanti a Rachele Barbieri e Emma Cecilie Bjerg. ORDINE DI ARRIVO1. Chiara Consonni – Valcar Travel & Service 2:12:04 2. Rachele Barbieri – Liv Racing Xstra s.t. 3. Emma Cecilie Bjerg – Movistar Team s.t 4. Elisa Balsamo – Trek-Segafredo s.t 5. Sofia Bertizzolo – UAE Team ADQ s.t...

Pubblicità

vascorossi : Sono senza parole.. Travolto … e Stravolto… da 701.000 dichiarazioni d’amore…(… le vostre..) …da un tour che per pi… - giroditalia : Ci ha lasciato Arnaldo Pambianco, vincitore del Giro d'Italia 1961. - Carlino_Ravenna : Sofia Collinelli, il Giro d’Italia è già finito Coinvolta in una caduta, si frattura due costole - MichelePizze76 : RT @Eurosport_IT: Bellissima volata a Padova: Prato della Valle consacra per la sua prima vittoria Chiara Consonni ??????????? #EurosportCICL… - sottonaperharry : RT @sottonaperharry: pensando all'autista che ha detto di aver portato Harry in giro per l'Italia quando era molto ubriaco e Harry ripeteva… -