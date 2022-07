“Giorni tristi”. Eva Henger, ferite ancora profonde dopo l’incidente: “Non lo accetto” (Di domenica 10 luglio 2022) Eva Henger, la confessione dopo l’incidente. L’ex attrice sta affrontando un momento molto delicato dopo il periodo di ricovero e l’operazione. La convalescenza dopo il trauma dell’incidente e una vasta gamma di emozioni che Eva non nasconde a nessuno. Ne ha parlato durante la lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Eva Henger dopo l’incidente non trattiene ciò che ha provato e sta continuando a provare: “Ci sono giornate tristi in cui ripenso a quello che è successo…Non è facile accettare un incidente del genere considerando che ci sono persone che purtroppo non ce l’hanno fatta…”. Eva Henger dopo l’incidente: “Giorni ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Eva, la confessione. L’ex attrice sta affrontando un momento molto delicatoil periodo di ricovero e l’operazione. La convalescenzail trauma dele una vasta gamma di emozioni che Eva non nasconde a nessuno. Ne ha parlato durante la lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Evanon trattiene ciò che ha provato e sta continuando a provare: “Ci sono giornatein cui ripenso a quello che è successo…Non è facile accettare un incidente del genere considerando che ci sono persone che purtroppo non ce l’hanno fatta…”. Eva: “...

