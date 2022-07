Gina Lollobrigida perde anche la Jaguar per mano di Andrea Piazzolla (Di domenica 10 luglio 2022) A leggere le pagine del “Corriere della Sera” sembra sul serio la copia sbiadita di un classico del cinema americano: “Viale del tramonto” di Billy Wilder. Ricordate la diva del cinema muto Gloria Swanson che ne se andava in giro con l’Isotta Fraschini assieme al giovane William Holden? Beh, Gina Lollobrigida, amatissima diva italiana, avrebbe perso la sua auto, una Jaguar, per mano del suo factotum, Andrea Piazzolla. Questa almeno è la ricostruzione che salta fuori dall’avviso di conclusione delle indagini della pm Laura Condemi, secondo cui Piazzolla avrebbe approfittato della «vulnerabilità, suggestionabilità e conseguente ‘indebolimento della corretta percezione della realtà’ della vittima» per impossessarsi della vettura. Il modello F-Type Project 7 sarebbe stato ... Leggi su tvzap (Di domenica 10 luglio 2022) A leggere le pagine del “Corriere della Sera” sembra sul serio la copia sbiadita di un classico del cinema americano: “Viale del tramonto” di Billy Wilder. Ricordate la diva del cinema muto Gloria Swanson che ne se andava in giro con l’Isotta Fraschini assieme al giovane William Holden? Beh,, amatissima diva italiana, avrebbe perso la sua auto, una, perdel suo factotum,. Questa almeno è la ricostruzione che salta fuori dall’avviso di conclusione delle indagini della pm Laura Condemi, secondo cuiavrebbe approfittato della «vulnerabilità, suggestionabilità e conseguente ‘indebolimento della corretta percezione della realtà’ della vittima» per impossessarsi della vettura. Il modello F-Type Project 7 sarebbe stato ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Auguri a Gina Lollobrigida che compie 95 anni. Di una signora non si dovrebbe mai rivelare l'età ma per una diva ch… - Gazzettino : Gina Lollobrigida, l'assistente vende la Jaguard dell'attrice: nuovi guai per Andrea Piazzolla - mundovalor : RT @DancerOnFilm: Gina Lollobrigida performing 'Il Mio Muchacho Ha Una Fattoria Nell'Ecuador' in A DOG'S LIFE (VITA DA CANI, 1950) dir. Mar… - acuervomont : RT @DancerOnFilm: Gina Lollobrigida performing 'Il Mio Muchacho Ha Una Fattoria Nell'Ecuador' in A DOG'S LIFE (VITA DA CANI, 1950) dir. Mar… - hypvos : boh letteralmente va gina lollobrigida in tendenza perché la gente le fa gli auguri ma se è lisa from blackpink non va bene assurdo il kpop -