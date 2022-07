Gina Lollobrigida, l’assistente Andrea Piazzolla accusato di aver venduto la Jaguar dell’attrice per 130mila euro. Lui continua a dichiararsi innocente (Di domenica 10 luglio 2022) Gioielli, mobili e opere d’arte di inestimabile valore. E ora anche una Jaguar. La lista dei beni sottratti all’attrice 95enne Gina Lollobrigida si allunga ancora e, questa volta, il colpevole sarebbe ancora una volta il suo assistente Andrea Piazzolla. La famiglia dell’artista ha accusato il segretario che, adesso, è finito sotto la lente d’ingrandimento della magistratura. Il motivo? Appropriazione indebita di 130mila euro, il ricavato della vendita dell’auto sportiva di lusso di proprietà dell’attrice avvenuta nel 2018. Una bella somma che potrebbe costare cara a Piazzolla, su cui pende un incombente terzo processo per circonvenzione d’incapace. Stando alle ricostruzioni della Procura sulla base delle indagini della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Gioielli, mobili e opere d’arte di inestimabile valore. E ora anche una. La lista dei beni sottratti all’attrice 95ennesi allunga ancora e, questa volta, il colpevole sarebbe ancora una volta il suo assistente. La famiglia dell’artista hail segretario che, adesso, è finito sotto la lente d’ingrandimento della magistratura. Il motivo? Appropriazione indebita di, il ricavato della vendita dell’auto sportiva di lusso di proprietàavvenuta nel 2018. Una bella somma che potrebbe costare cara a, su cui pende un incombente terzo processo per circonvenzione d’incapace. Stando alle ricostruzioni della Procura sulla base delle indagini della ...

