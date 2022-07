Giappone: dopo lo choc per la Abe, alta affluenza alle urne per il rinnovo del Senato (Di domenica 10 luglio 2022) E' stata formalizzata l'accusa di omicidio nei confronti di Tetsuya Yamagami, l'uomo che venerdi ha sparato ed ucciso l'ex premier Giapponese Shinzo Abe. Secondo quanto riportano alcui media nipponici ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 luglio 2022) E' stata formalizzata l'accusa di omicidio nei confronti di Tetsuya Yamagami, l'uomo che venerdi ha sparato ed ucciso l'ex premierse Shinzo Abe. Secondo quanto riportano alcui media nipponici ...

Pubblicità

SkyTG24 : L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un c… - MediasetTgcom24 : Giappone, aperti seggi per la Camera Alta: voto dopo lo shock per omicidio Abe #giappone #abe - repubblica : Giappone alle urne dopo l'uccisione di Abe, affluenza in aumento. Continuano le indagini: il killer tentava di fabb… - Adnkronos : #Giappone al voto dopo l’omicidio di #Abe: gli exit poll. - lifestyleblogit : Giappone al voto dopo l’omicidio di Abe: gli exit poll - -