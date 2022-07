Giappone al voto dopo l’omicidio di Abe. Il killer alla polizia: «Volevo realizzare una bomba» (Di domenica 10 luglio 2022) Avrebbe tentato di realizzare anche una bomba. Tetsuya Yamagami, l’uomo di 41 anni che ha sparato e ucciso l’ex premier Giapponese Shinzo Abe lo scorso 8 luglio, avrebbe confessato alla polizia di aver provato a fabbricare un esplosivo artigianale, oltre alla pistola che ha poi usato per uccidere Abe. A darne notizia è l’agenzia di stampa Giapponese Kyodo, che ha citato fonti investigative. Yamagami è comparso questa mattina davanti ai pubblici ministeri con l’accusa di omicidio e per la formalizzazione dell’arresto. Ieri, 9 luglio, il capo della polizia locale Tomoaki Onizuka ha ammesso che ci sono state «notevoli falle» nella protezione dell’ex premier. In una conferenza stampa nel giorno dopo l’attentato, Onizuka ha detto: «È ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Avrebbe tentato dianche una. Tetsuya Yamagami, l’uomo di 41 anni che ha sparato e ucciso l’ex premierse Shinzo Abe lo scorso 8 luglio, avrebbe confessatodi aver provato a fabbricare un esplosivo artigianale, oltrepistola che ha poi usato per uccidere Abe. A darne notizia è l’agenzia di stampase Kyodo, che ha citato fonti investigative. Yamagami è comparso questa mattina davanti ai pubblici ministeri con l’accusa di omicidio e per la formalizzazione dell’arresto. Ieri, 9 luglio, il capo dellalocale Tomoaki Onizuka ha ammesso che ci sono state «notevoli falle» nella protezione dell’ex premier. In una conferenza stampa nel giornol’attentato, Onizuka ha detto: «È ...

