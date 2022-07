Giallo a Salerno | 91enne trovata morta in casa | ferita la sorella di 87 anni

Pubblicità

È tinto diil ritrovamento delle due donne a, i corpi erano riversi a terra in un'abitazione di via San Leonardo . L'allarme è scattato questa mattina alle 7.30. L'appartamento era .... Mistero aper un appartamento in via San Leonardo trovato dalla polizia a soqquadro con la presenza di tracce ematiche sparse per la casa. Delle due donne che l'abitano, una di 91 anni e l'altra di 87 ...L'appartamento di via San Leonardo era a soquadro, tracce di sangue sul pavimento. La donna ferita ha riportato traumi facciali per un acaduta ed è in stato di choc ...La richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine arrivata da una donna che non riusciva a mettersi in contatto con le zie ...