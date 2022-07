Georgia-Italia oggi, Test Match rugby: orario, programma, tv, streaming, formazioni (Di domenica 10 luglio 2022) Il Tour Estivo 2022 della Nazionale Italiana di rugby vedrà oggi, domenica 10 luglio, disputarsi il terzo ed ultimo Test Match, con l’incontro dell’Italia che, all’Adjarabet Arena di Batumi, affronterà in trasferta la Georgia alle ore 18.00 Italiane. Gli azzurri proveranno ad ottenere la terza vittoria esterna dopo quelle centrate in casa di Portogallo e Romania. Così come accaduto per i primi due Test Match, anche Georgia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Action ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e NOW. formazioni Georgia-Italia Georgia: Niniashvili; ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Il Tour Estivo 2022 della Nazionalena divedrà, domenica 10 luglio, disputarsi il terzo ed ultimo, con l’incontro dell’che, all’Adjarabet Arena di Batumi, affronterà in trasferta laalle ore 18.00ne. Gli azzurri proveranno ad ottenere la terza vittoria esterna dopo quelle centrate in casa di Portogallo e Romania. Così come accaduto per i primi due, anchesarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Action ed in direttain abbonamento su Sky Go e NOW.: Niniashvili; ...

Pubblicità

Marcell16569064 : RT @intuslegens: Georgia, USA: ignoti hanno abbattuto un tempio satanico recante il decalogo per la #transizione al nuovo mondo. Ridurre gl… - trentinovolley : ????????| NAZIONALI GIOVANILI ? Europeo Under 18 a #Tbilisi (#Georgia), esordio con vittoria per l’Italia dei gialloblù… - Nath67Lic : RT @mcc43_: Sri Lanka, Georgia, Olanda, Germania, India, Sudan, Ecuador, Eire… Motivi diversi ma contro i governi. Anche l’Italia qua e là… - sandromerg : RT @intuslegens: Georgia, USA: ignoti hanno abbattuto un tempio satanico recante il decalogo per la #transizione al nuovo mondo. Ridurre gl… - okwlor : RT @mcc43_: Sri Lanka, Georgia, Olanda, Germania, India, Sudan, Ecuador, Eire… Motivi diversi ma contro i governi. Anche l’Italia qua e là… -