Generale Bertolini: "Come qualunque osservatore obiettivo poteva capire fin dall’inizio delle ostilità, i russi stanno vincendo. NATO ha creato in ucraina il suo Afghanistan” (Di domenica 10 luglio 2022) Nell’ultimo mese più di qualche cosa scricchiola nell’unità occidentale. Da più di un mese la Germania tiene in stand-bye il pacchetto da 9 miliardi di euro di aiuti che rappresenterebbe la principale forma di sostegno dell’Unione europea all’ucraina. Un boicottaggio silenziose che avrebbe convinto ieri Volodymyr Zelensky a rimuovere improvvisamente e piuttosto brutalmente l’ambasciatore ucraino a Berlino Andryi Melnyk. A preoccupare Kiev vi è anche la decisione di Berlino di violare le sanzioni per acquistare una turbina made in russia indispensabile per mantenere i flussi di gas da Mosca alla Germania e di bacchettare la Lituania per lo stop agli approvvigionamenti verso Kaliningrad da parte sempre della russia. Tre segnali che sta emergendo forte il malessere dell’azionista di maggioranza dell’Unione Europea verso un conflitto per ... Leggi su api.follow (Di domenica 10 luglio 2022) Nell’ultimo mese più di qualche cosa scricchiola nell’unità occidentale. Da più di un mese la Germania tiene in stand-bye il pacchetto da 9 miliardi di euro di aiuti che rappresenterebbe la principale forma di sostegno dell’Unione europea all’. Un boicottaggio silenziose che avrebbe convinto ieri Volodymyr Zelensky a rimuovere improvvisamente e piuttosto brutalmente l’ambasciatore ucraino a Berlino Andryi Melnyk. A preoccupare Kiev vi è anche la decisione di Berlino di violare le sanzioni per acquistare una turbina made ina indispensabile per mantenere i flussi di gas da Mosca alla Germania e di bacchettare la Lituania per lo stop agli approvvigionamenti verso Kaliningrad da parte sempre dellaa. Tre segnali che sta emergendo forte il malessere dell’azionista di maggioranza dell’Unione Europea verso un conflitto per ...

augusto_amato : La crisi di governo mette a rischio le Forze Armate, il generale Marco Bertolini: 'Libia esplosiva' - Poghos2003 : - mummy53690440 : La crisi di governo mette a rischio le Forze Armate, il generale Marco Bertolini avverte: 'Non solo Ucraina, Libia… - Frances53524532 : RT @tempoweb: 'Non solo Ucraina'. Crisi di governo e Forze armate, il generale Bertolini avverte: l'altro fronte esplosivo #15luglio https… - FuoriIncuboUe : RT @tempoweb: 'Non solo Ucraina'. Crisi di governo e Forze armate, il generale Bertolini avverte: l'altro fronte esplosivo #15luglio https… -