(Di domenica 10 luglio 2022) Secondo quanto scrive Il, Gerardsi sarebbe stancato diil, vista la fase di stallo della trattativa di mercato. Il calciatore dell’Udineseprendere in considerazione le offerte giunte da altri club, sia dalla Spagna che dalla Fiorentina. Ilè bloccato, perché prima deve cedere Ounas o Politano. L’ex Milan non è contento della situazione emollare la presa anche se ilresta la sua meta preferita. Per sbloccare l’affare si pensa anche a Gaetano, che piace a Sottil, ma ilvaluta solo il prestito che invece i friulani non considerano. L'articolo ilsta.

Pubblicità

napolista : Gazzettino: Deulofeu stanco di aspettare il Napoli, potrebbe guardare altrove Il calciatore potrebbe prendere in c… - infoitsport : Il Gazzettino: il Napoli che aspetta Deulofeu adesso si butta su Pablo Marì | Udinese Blog - MondoNapoli : Il Gazzettino - Deulofeu-Napoli, Gaetano può sbloccare la trattativa. Ma Spalletti... - -

IlNapolista

Il Napoli sembra rassegnato a perdere Koulibaly e Fabian Ruiz e non molla la presa su, ma con l'Udinese c'è ancora distanza.Il Napoli ha trovato l'accordo a 15 milioni + bonus con l'Udinese per. Sartori , nuovo direttore tecnico del Bologna , chiude a una possibile cessione di Arnautovic , nel mirino della ... Gazzettino: Deulofeu stanco di aspettare il Napoli, potrebbe guardare altrove - ilNapolista Fase di stallo per Gerard Deulofeu al Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Gazzettino, attento alle vicende dell'Udinese, la distanza tra i club non ...Notizia, quest'ultima, che non trova però conferme da Londra Il Napoli, intanto, si interessa anche all'ex bianconero Pablo Marì, già nel mirino del Verona di Cioffi e pure a Rodrigo Becao, che l'Udin ...