Pubblicità

PianetaMilan : @Gazzetta_it titola: “Il baby @acmilan lancia la sfida, grandi anche in #Champions” #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : La Gazzetta elogia i giovani rossoneri: 'Diavoletti d'Europa': 'Diavoletti d'Europa': titola così la Gazzetta dello… - infoitsport : La Gazzetta titola: 'Fedele a uomini e metodi, Pioli si coccola Adli e i nuovi' - 324_340 : RT @Nebrodinotizie: Oggi la Gazzetta del Sud, con un articolo a firma del giornalista Mario Romeo, trattando l’argomento spiagge a Sant’Aga… - Nebrodinotizie : Oggi la Gazzetta del Sud, con un articolo a firma del giornalista Mario Romeo, trattando l’argomento spiagge a Sant… -

Pianeta Milan

Mourinho ha deciso di blindare la Roma in questi primi giorni di ritiro: concentrazione e silenzio totale Mourinho blinda la Roma.così ladello Sport nell'edizione odierna in edicola. L'idea del tecnico portoghese è quella di allenarsi in maniera concentrata e senza distrazioni. I giallorossi stanno preparando la ...La Prima Pagina delladello Sport 6 Luglio: 'Inzaghi: 'Riparto col pieno'' , le parole dell'allenatore dell'Inter per il mercato del club nerazzurro Gazzetta titola: “Il baby Milan lancia la sfida, grandi anche in Champions” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Questo il titolo dell'edizione odierna di QS dedicato alle azzurre ... nella politica sportiva e nell'impegno sociale. (La Gazzetta dello Sport) Non c’è nessun paragone con i maschi, né per emularne l ...