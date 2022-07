Gazzetta – Manchester City, presentati i nuovi acquisti, tutti pazzi per Haaland (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 16:02:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: I campioni d’Inghilterra presentano i nuovi acquisti davanti a migliaia di tifosi già pazzi per il fuoriclasse norvegese: “Il mio idolo è Aguero. Ci divertiremo” Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 10 luglio– LONDRA Basta un sorriso e Erling Haaland si prende il City. Le decine di migliaia di tifosi dei Citizens che affollano l’esterno del City of Manchester per accogliere i nuovi acquisti, in un’assolata domenica pomeriggio, sono praticamente tutti per lui, questa 21enne macchina da gol cresciuto, grazie a papà Alfie, con la squadra di Pep Guardiola nel cuore. “Non vedo l’ora di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 16:02:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: I campioni d’Inghilterra presentano idavanti a migliaia di tifosi giàper il fuoriclasse norvegese: “Il mio idolo è Aguero. Ci divertiremo” Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 10 luglio– LONDRA Basta un sorriso e Erlingsi prende il. Le decine di migliaia di tifosi dei Citizens che affollano l’esterno delofper accogliere i, in un’assolata domenica pomeriggio, sono praticamenteper lui, questa 21enne macchina da gol cresciuto, grazie a papà Alfie, con la squadra di Pep Guardiola nel cuore. “Non vedo l’ora di ...

