Gas, Parigi lancia l'allarme: 'Prepariamoci a uno stop totale delle forniture russe' (Di domenica 10 luglio 2022) Guerra in Ucraina , sanzioni e crisi energetica. Si andrà verso un taglio totale delle forniture di gas dalla Russia . Ne è più che convinto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire , che ha ... Leggi su globalist (Di domenica 10 luglio 2022) Guerra in Ucraina , sanzioni e crisi energetica. Si andrà verso un tagliodi gas dalla Russia . Ne è più che convinto il ministroFinanze francese, Bruno Le Maire , che ha ...

