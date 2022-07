Gas, Berlino riceve dal Canada le turbine per il Nord Stream 1. Zelensky rimuove l’ambasciatore ucraino in Germania (Di domenica 10 luglio 2022) Il Canada ha deciso di restituire le turbine destinate al gasdotto russo Nord Stream alla Germania per alleviare la crisi energetica con la Russia, nonostante le suppliche dell’Ucraina di non “sottomettersi al ricatto del Cremlino”. A Berlino i timori di uno stop totale al gas in arrivo dalla Russia diventano giorno dopo giorno sempre più concreti. Dopo l’allarme lanciato dagli industriali, il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, ha dichiarato: “Bisogna prepararsi per il peggio e lavorare per il meglio”. Qualcosa nei rapporti tra il governo tedesco e Volodymyr Zelensky sta nuovamente cambiando. Sabato il presidente ha deciso di rimuovere gli ambasciatori straordinari e plenipotenziari dell’Ucraina in cinque Paesi: Germania, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Ilha deciso di restituire ledestinate al gasdotto russoallaper alleviare la crisi energetica con la Russia, nonostante le suppliche dell’Ucraina di non “sottomettersi al ricatto del Cremlino”. Ai timori di uno stop totale al gas in arrivo dalla Russia diventano giorno dopo giorno sempre più concreti. Dopo l’allarme lanciato dagli industriali, il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, ha dichiarato: “Bisogna prepararsi per il peggio e lavorare per il meglio”. Qualcosa nei rapporti tra il governo tedesco e Volodymyrsta nuovamente cambiando. Sabato il presidente ha deciso dire gli ambasciatori straordinari e plenipotenziari dell’Ucraina in cinque Paesi:, ...

