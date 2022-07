(Di domenica 10 luglio 2022) La ricorrenza Un corale, in un’indimenticabile giornata vissuta fra ricordi e rinnovato entusiasmo.

Pubblicità

L'Eco di Bergamo

di Giambattista Gherardi Unsolidale, colorato dalla gioia spontanea di tanti bambini e da un corale auspicio di pace. Gli studenti delle scuole dell'Istituto Comprensivo di(unisce le primarie di, ...di Giambattista Gherardi Unsolidale, colorato dalla gioia spontanea di tanti bambini e da un corale auspicio di pace. Gli studenti delle scuole dell'Istituto Comprensivo di(unisce le primarie di, ... Gandino, abbraccio festoso per i 90 anni del gruppo alpini La ricorrenza Un corale abbraccio festoso, in un’indimenticabile giornata vissuta fra ricordi e rinnovato entusiasmo. Sono stati particolarmente intensi e partecipati a Gandino i festeggiamenti per il ...