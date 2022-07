Futuro Koulibaly, Auriemma analizza la situazione (Di domenica 10 luglio 2022) Auriemma: “ADL proverà a convincere Koulibaly, ma il suo desiderio è un altro” Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha parlato su Twitter del Futuro di Kalidou … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 10 luglio 2022): “ADL proverà a convincere, ma il suo desiderio è un altro” Raffaele, noto giornalista, ha parlato su Twitter deldi Kalidou … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

sportface2016 : +++#Napoli, #Giuntoli: '#DeLaurentiis ha fatto una offerta incredibile a #Koulibaly, 6 milioni netti per 5 anni e un futuro da dirigente'+++ - AlfredoPedulla : #Giuntoli: “Offerti a #Koulibaly 6 milioni a stagione per 5 anni e un futuro da dirigente. Ha risposto che ci pense… - PinoSa54 : RT @TolliVincenzo: #Giuntoli e #Spalletti sono stati di una chiarezza cristallina su tutto, soprattutto sui rinnovi dei calciatori A #Koul… - VincyDevi : @iINSIDER_ Che se volevano rinnovare con Koulibaly l’avrebbero già fatto mesi fa quindi mi sa che Koulibaly già ha… - sportli26181512 : Napoli, E. De Laurentiis non chiude a Dybala: 'Le vie del Signore sono infinite': Non solo il futuro di Koulibaly,… -