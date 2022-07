Fratoianni | ' Trump minimizza i cambiamenti climatici con frasi da ubriacone e Salvini e Meloni lo appoggiano'

Pubblicità

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - TV7Benevento : Clima: Fratoianni, 'parole Trump dimostrano che destra è devastante per futuro' - -

Il Sannio Quotidiano

E pensare che da Salvini alla Meloni i fan italici dinon vedono l'ora che questo pazzo torni al potere". Così il segretario nazionale di NicolaIl piano potrebbe ricordare vagamenteo il generale Pappalardo, ma invece il protagonista è ... Carlo Calenda, Roberto Speranza, Giuseppe Conte, Ettore Rosato per Iv e ancora, Elly ... Clima: Fratoianni, 'parole Trump dimostrano che destra è devastante per futuro' Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Roma, 10 lug. Adnkronos) – "'Se il livello degli oceani si alza vuol dire che avremo più case con vista mare. E non è la peggiore cosa del mondo'.