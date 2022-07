Francia-Italia: l’arbitro espelle Gama per fallo su Geyoro ma il Var la richiama, è solo giallo (Di domenica 10 luglio 2022) Rischia ancora l’Italia, sotto 5-0 contro la Francia nel primo match degli Europei femminili 2022. Al minuto 65 brutto intervento di Sara di Gama ai danni di Geyoro, l’arbitro decide di espellere l’azzurra ma viene richiamato al Var. Il replay mostra come il fallo in realtà non era da cartellino rosso, ma da semplice ammonizione. L’Italia rimane così in undici. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Rischia ancora l’, sotto 5-0 contro lanel primo match degli Europei femminili 2022. Al minuto 65 brutto intervento di Sara diai danni didecide dire l’azzurra ma vieneto al Var. Il replay mostra come ilin realtà non era da cartellino rosso, ma da semplice ammonizione. L’rimane così in undici. SportFace.

