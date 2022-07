Francesco Facchinetti una furia sui social contro alcuni personaggi famosi: “Fate schifo” (Di domenica 10 luglio 2022) Nei giorni scorsi, uno chef messicano sembra se la sia presa con le influencer definendole “scroccone”. Ad appoggiare il suo pensiero Francesco Facchinetti. Qualche giorno fa un noto chef messicano ovvero Edgar Nunez pare che con le sue dichiarazioni abbia fatto letteralmente scoppiare un putiferio sui social network. Pare che nello specifico quest’ultimo si sia rifiutato di farsi pagare in visibilità da un’ influencer. Pare che lo chef avesse ricevuto quindi un messaggio da parte di una influencer che in cambio della sua presenza all’interno del locale gli avrebbe fatto della pubblicità. Edgar si sarebbe rifiutato e poi avrebbe anche postato il suo sfogo direttamente sui social. Adesso a dire la sua al riguardo è stato anche Francesco Facchinetti. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo ... Leggi su baritalianews (Di domenica 10 luglio 2022) Nei giorni scorsi, uno chef messicano sembra se la sia presa con le influencer definendole “scroccone”. Ad appoggiare il suo pensiero. Qualche giorno fa un noto chef messicano ovvero Edgar Nunez pare che con le sue dichiarazioni abbia fatto letteralmente scoppiare un putiferio suinetwork. Pare che nello specifico quest’ultimo si sia rifiutato di farsi pagare in visibilità da un’ influencer. Pare che lo chef avesse ricevuto quindi un messaggio da parte di una influencer che in cambio della sua presenza all’interno del locale gli avrebbe fatto della pubblicità. Edgar si sarebbe rifiutato e poi avrebbe anche postato il suo sfogo direttamente sui. Adesso a dire la sua al riguardo è stato anche. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo ...

