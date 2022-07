FOTO | Nia Jax sfoggia un nuovo look accattivante

(Di domenica 10 luglio 2022) L’ex Superstar della WWE Nia Jax (nella vita reale Lina Fanene) è stata licenziata dalla compagnia alla fine del 2021. L’ex Raw Women’s Champion sembra aver chiuso con il pro-wrestling e non ha più messo piede sul ring da quando ha ricevuto il benservito. Voglia di cambiare Ultimamente l’ex star della ha provato nuovie li ha condivisi con i suoi follower su Instagram. Nel suo ultimo post sul social, la si vederne un altro che consiste in una parrucca dai capelli rosa. Nia ha taggato insieme all’immagine l’account Instagram @herhandstyles. Il creatore di parrucche personalizzate ne ha realizzate anche per diverse wrestler in passato, tra cui Zelina Vega e Naomi. Ecco il post: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lina Fanene (@linafanene)

