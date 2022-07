Formazioni ufficiali Italia-Francia | Europei femminili 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 10 luglio 2022) Ledi, partita valevole per il girone D deglidi calcio. Sul campo di Rotherham, le azzurre di Milena Bertolini esordiscono nella rassegna continentale contro la formazione transalpina, una delle favorite per il trionfo finale. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di domenica 10 luglio. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori. COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le: in attesa: in attesa SportFace.