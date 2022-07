Follia sulla Pontina, attraversano la strada per raggiungere il campo rom (FOTO) (Di domenica 10 luglio 2022) Incidenti, incendi, sassi lanciati dai cavalcavia, cantieri aperti e, come se non bastasse, anche i pericolosissimi attraversamenti in strada. Che sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio, sono sempre più frequenti, soprattutto all’altezza del campo rom di Castel Romano. C’è chi attraversa la strada, come se si trovasse sulle strisce pedonali, e si ferma in mezzo alle auto in transito, chi fa ‘slalom’ e chi, nonostante le auto che sfrecciano, ha solo un obiettivo: raggiungere l’accampamento. Anche se questo vuol dire rischiare la propria incolumità e quella degli automobilisti, che spesso raccontano di ‘incappare’ in delle persone e di evitarle per evitare il peggio. Attraversamento a piedi della Pontina davanti al campo rom: la nostra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022) Incidenti, incendi, sassi lanciati dai cavalcavia, cantieri aperti e, come se non bastasse, anche i pericolosissimi attraversamenti in. Che, una delle arterie principali del Lazio, sono sempre più frequenti, soprattutto all’altezza delrom di Castel Romano. C’è chi attraversa la, come se si trovasse sulle strisce pedonali, e si ferma in mezzo alle auto in transito, chi fa ‘slalom’ e chi, nonostante le auto che sfrecciano, ha solo un obiettivo:l’accampamento. Anche se questo vuol dire rischiare la propria incolumità e quella degli automobilisti, che spesso raccontano di ‘incappare’ in delle persone e di evitarle per evitare il peggio. Attraversamento a piedi delladavanti alrom: la nostra ...

