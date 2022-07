Fiorentina, Gollini: «Pronto per l’Europa. Italiano il nostro uomo in più» (Di domenica 10 luglio 2022) Pierluigi Gollini, nuovo portiere della Fiorentina, ha parlato del suo ritorno in viola. Le dichiarazioni dell’estremo difensore Pierluigi Gollini ha parlato del ritorno in viola ai canali ufficiali della Fiorentina. RITORNO – «Ho già conosciuto i miei compagni di reparto, abbiamo chiacchierato e mi hanno spiegato come si lavora qua. Mi sembrano ragazzi super a posto e sono sicuro che possiamo lavorare bene insieme». Italiano – «Mi ha parlato del modo di giocare della squadra. Anno scorso ho visto quasi tutte le partite della Fiorentina e mi ha detto cosa vuole da me sia a livello umano che in campo. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, può essere il nostro uomo in più». EUROPA – «Mi sento Pronto per la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Pierluigi, nuovo portiere della, ha parlato del suo ritorno in viola. Le dichiarazioni dell’estremo difensore Pierluigiha parlato del ritorno in viola ai canali ufficiali della. RITORNO – «Ho già conosciuto i miei compagni di reparto, abbiamo chiacchierato e mi hanno spiegato come si lavora qua. Mi sembrano ragazzi super a posto e sono sicuro che possiamo lavorare bene insieme».– «Mi ha parlato del modo di giocare della squadra. Anno scorso ho visto quasi tutte le partite dellae mi ha detto cosa vuole da me sia a livello umano che in campo. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, può essere ilin più». EUROPA – «Mi sentoper la ...

