Finale Wimbledon Djokovic-Kyrgios | i telecronisti di Sky Sport

(Di domenica 10 luglio 2022) Tutto pronto per lamaschile di2022 tra Novake Nick. Il serbo va a caccia della sua settima affermazione ai Championships, l’australiano proverà a scombinare i piani alla sua primain un Major. Il match sarà visibile a partire dalle 15.00 italiane su SkyTennis e sarà raccontato da Federico Zancan, con la voce di Paolo Bertolucci come spalla tecnica. In apertura di collegamento, Zancan ha voluto rivolgere un saluto ad Elena Pero e Luca Boschetto che “hanno dovuto saltare gli ultimi giorni del torneo ma che ritroveremo presto”.Face.

Pubblicità

WeAreTennisITA : FINALE NUMERO ?? Un primo set giocato con sufficienza, poi un assolo magistrale: Novak Djokovic batte Cameron Norrie… - LiaCapizzi : Più che una finale è un trattato di psicologia della personalità. Kyrgios e i suoi nervi ballerini. Djokovic e la… - Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - jornalistavitor : RT @Corriere: Djokovic-Kyrgios, la finale di Wimbledon alle 15. La diretta - ItsGabbo05 : Lo show di #Kyrgios anche nella finale di Wimbledon è qualcosa di epico?? #Wimbledon -

LECLERC 10 Quinta vittoria in carriera e prova strepitosa, condita però da molti brividi. Nelaveva problemi all'acceleratore e lui stesso ha ammesso di avere avuto molta paura , anche ...di Claudio Franceschini) DIRETTA2022/ Djokovic batte Norrie, è incontro Kyrgios! DIRETTA DJOKOVIC KYRGIOS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA2022 La diretta tv di ...Mili Poljicak non era mai andato oltre i quarti di finale negli Slam junior. A Wimbledon è diventato il primo croato a conquistare il titolo Under ...Ci siamo, in campo sul Centre Court di Wimbledon i due sfidanti per il titolo: il veterano serbo contro l'australiano alla sua prima finale sul green londinese. Novak Djokovic contro Nick Kyrgios, all ...