Finale Wimbledon 2022, Kyrgios sbadiglia prima di entrare in campo (FOTO) (Di domenica 10 luglio 2022) Nick Kyrgios non si smentisce mai, neppure a pochi minuti dalla partita più importante della sua carriera. Nel corridoio che conduce al Centre Court di Wimbledon, l’australiano non nasconde uno sbadiglio prima di entrare in campo per affrontare Novak Djokovic nella Finale dei Championships. Ecco lo scatto, immortalato dalle telecamere dell’All England Club. Kyrgios yawning before his first Grand Slam final ever pic.twitter.com/xhMpJsAlLN — Luigi Gatto (@gigicat7 ) July 10, 2022 COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Nicknon si smentisce mai, neppure a pochi minuti dalla partita più importante della sua carriera. Nel corridoio che conduce al Centre Court di, l’australiano non nasconde uno sbadigliodiinper affrontare Novak Djokovic nelladei Championships. Ecco lo scatto, immortalato dalle telecamere dell’All England Club.yawning before his first Grand Slam final ever pic.twitter.com/xhMpJsAlLN — Luigi Gatto (@gigicat7 ) July 10,COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Pubblicità

WeAreTennisITA : FINALE NUMERO ?? Un primo set giocato con sufficienza, poi un assolo magistrale: Novak Djokovic batte Cameron Norrie… - Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - angelomangiante : Finale di Wimbledon 2001: Ivanisevic-Rafter. In postazione per la telecronaca ero in coppia con @paolobertolucci s… - GiuseLatorraca2 : Servizi e giocate sotto le gambe! Durante la Finale di #Wimbledon ! E i puristi del tennis e delle tradizioni sec… - Frances04110970 : Bisogna essere a mio parere molto intelligenti, trasmettere formula 1 e finale di wimbledon nello stesso orario. Complimenti! -