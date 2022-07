Ferrari, Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Austria (Di domenica 10 luglio 2022) Charles Leclerc vince il Gp d’Austria al volante della Ferrari, trionfando a Zeltweg nell’undicesimo Gp del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota monegasco precede la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader iridato. Terzo posto per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Carlos Sainz, al volante dell’altra Ferrari, si ritira per un cedimento del motore mentre è in lotta per il podio. La gara Leclerc in avvio rimane incollato alla Red Bull del campione del mondo, scattato dalla pole position. Nel 12esimo giro il Ferrarista conquista la prima posizione e la mantiene fino alla 27esima tornata, quando effettua il pit-stop. Il monegasco continua a spingere con la rossa e nel 33esimo giro mette a segno un nuovo sorpasso che vale ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 luglio 2022)il Gpal volante della, trionfando a Zeltweg nell’undicesimo Gp del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota monegasco precede la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader iridato. Terzo posto per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Carlos Sainz, al volante dell’altra, si ritira per un cedimento del motore mentre è in lotta per il podio. La garain avvio rimane incollato alla Red Bull del campione del mondo, scattato dalla pole position. Nel 12esimo giro ilsta conquista la prima posizione e la mantiene fino alla 27esima tornata, quando effettua il pit-stop. Il monegasco continua a spingere con la rossa e nel 33esimo giro mette a segno un nuovo sorpasso che vale ...

