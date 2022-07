Famiglie in ginocchio per la crisi e il boom dell'inflazione. La ricetta di Damiano (Di domenica 10 luglio 2022) Le Famiglie italiane sono in ginocchio e oltre 100mila aziende rischiano la chiusura. Per discutere della situazione economica nell'edizione del 10 luglio di Controcorrente, programma televisivo in onda su Rete4, è ospite Cesare Damiano, componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ed ex ministro del Lavoro nel governo guidato da Romano Prodi: “Il mio osservatorio sulla cassa integrazione dice una cosa molto semplice. Nel mese di maggio per la prima volta c'è stato un aumento del 20% quest'anno. Il rischio di chiusura delle aziende è sotto i nostri occhi. Siamo tarati su un'inflazione che pregavamo in ginocchio arrivasse almeno al 2%, adesso siamo all'8%, è evidente che questo in particolare colpisce chi è il più debole, quindi il pensionato ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Leitaliane sono ine oltre 100mila aziende rischiano la chiusura. Per discuterea situazione economica nell'edizione del 10 luglio di Controcorrente, programma televisivo in onda su Rete4, è ospite Cesare, componente del Consiglio di Amministrazione'INAIL ed ex ministro del Lavoro nel governo guidato da Romano Prodi: “Il mio osservatorio sulla cassa integrazione dice una cosa molto semplice. Nel mese di maggio per la prima volta c'è stato un aumento del 20% quest'anno. Il rischio di chiusurae aziende è sotto i nostri occhi. Siamo tarati su un'che pregavamo inarrivasse almeno al 2%, adesso siamo all'8%, è evidente che questo in particolare colpisce chi è il più debole, quindi il pensionato ...

